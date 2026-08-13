Süleyman Seba 12. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süleyman Seba 12. Yıldönümünde Anıldı

Süleyman Seba 12. Yıldönümünde Anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, onursal başkanı Süleyman Seba'yı, kabri başında düzenlenen törenle andı.

BEŞİKTAŞ Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 12'nci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, 2'nci başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri ve Seba'nın ailesi ile siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Seba'nın mezarı başında edilen duaların ardından siyah-beyazlı yöneticiler, Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret edip, dualar okudu.

Anma töreninin ardından Beşiktaş 2'nci Başkanı Hakan Daltaban, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süleyman Seba'nın çizgisinden yürümeye devam edeceklerini belirten Hakan Daltaban, "Bugün onursal başkanımızın anması için buradaydık. Aslında burada bir onursal başkanı değil; geçmişten gelen ve mirasımız olan mütevaziliği, değerleri, asaleti, duruşu, Beşiktaş çizgisini hatırlamak adına da çok önemli. Süleyman Seba'nın çizmiş olduğu pusula bizim açımızdan devam ediyor. Aynı ilkeli anlayışın Türk futbolunda da camiamızın içinde de ilelebet devam etmesi çok önemli. Süleyman Seba bize büyüklüğün ve saygınlığın bir makam ve koltuk değil, tamamen yaşayış mücadelesi olduğunu gösterdi. Bu çok önemli bir örnek. İnşallah, Allah bizlere de onun gibi anılmayı, gelecek nesillere de onlar gibi doğru yol göstermeyi nasip eder. Nur içinde yatsın. Camiamızın tekrar başı sağ olsun. Onun çizgisinden yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Süleyman Seba, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süleyman Seba 12. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

13:20
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
13:02
Fenerbahçe’den Berke Özer bombası Ederson giderse yerine geliyor
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:25:49. #7.12#
SON DAKİKA: Süleyman Seba 12. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.