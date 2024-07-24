Süleymanpaşa Minikler Cimnastik Şenliği Son Buldu - Son Dakika
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Süleymanpaşa Minikler Cimnastik Şenliği Son Buldu

Süleymanpaşa Minikler Cimnastik Şenliği Son Buldu

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İL Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Süleymanpaşa Minikler Cimnastik Şenliği, ödül töreniyle sona erdi. 10 şehirden 22 kulüp ve 395 sporcu yarıştı.

24.07.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
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Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İL Müdürlüğü iş birliği ile organize edilen ve 10 ilden 22 kulüp, 395 sporcunun yarıştığı Süleymanpaşa Minikler cimnastik Şenliği, ödül töreni ile sona erdi.

İsmet İnönü Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda kulüpler bazında madalya mücadelesi veren minik cimnastikçiler, iki gün boyunca heyecan dolu müsabakalara imza attı. Organizasyona; Tekirdağ, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Aydın, Manisa ve İzmir olmak üzere 10 şehirden 22 jimnastik kulübü katıldı.

Altı faklı kategoride yarışan sporcular, iki günün sonunda madalyalarına kavuştu. Madalyalar her kategoride ilk üç sırayı elde eden spor kulüplerine verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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