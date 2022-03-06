Süleymanpaşalı karateciler kuşak atladı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde açılan ve çocuklar ile gençlere çok sayıda branşta spor ve sanat eğitimi veren Kış Okulu kapsamında Karate eğitimi alan öğrenciler, yapılan kuşak sınavlarında başarılı olarak kuşak atladılar.

Boks, tekvando, karate, buz pateni, buz hokeyi, futbol, gitar, piyano ve halk oyunları ile İngilizce olmak üzere 6 spor, 4 kültür-sanat kursu ile binlerce öğrenciye temel düzeyde eğitim veren Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulu, öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlarken, öğrencilerden kurslar için hiçbir ücret talep edilmiyor.

60 karate öğrencisi bir üst kuşağa terfi etti

Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulları bünyesinde açılan Karate Kursunda eğitim alan öğrenciler, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 yılı 1. Dönem Karate Kuşak Terfi Sınavı'nda öğrendikleri teknikleri sergilediler. Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Gençlik Merkezinde iki ayrı grup halinde sınava tabi tutulan Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulu Karate Kursu öğrencileri, sınavlarda başarılı olarak kuşak atladılar. 1 Mart 2022 Salı günü gerçekleştirilen sınavlarda 60 öğrencinin ter döktüğü ve bir üst kuşağa terfi etme başarısı gösterdiği ifade edildi. - TEKİRDAĞ