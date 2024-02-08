Sultangazi Belediyesi, genç sporcuları Mersin Silifke\'de gelişim kampında bir araya getirdi

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulübü sporcuları için Mersin Silifke'de gelişim kampında düzenledi.
Sultangazi Belediyesi, genç sporcuları gelişim kampında bir araya getirdi. İlçedeki amatör spor kulübü sporcuları için Mersin Silifke'de 4 gün süren gelişim kampı düzenlendi. Kampa katılan 160 gencin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığı belirtildi.
SPORCULAR TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARINI KEŞFETTİ
Temiz havada antrenmanlarını yapan sporcular, geleneksel oyunlarla keyifli zaman geçirme fırsatı buldu. Genç sporcular, düzenlenen gezi turlarıyla Cennet ve Cehennem Mağaraları başta olmak üzere Mersin'in tarihi ve turistik noktalarını keşfetti.
"EĞİTİM SPORSUZ, SPOR EĞİTİMSİZ DÜŞÜNÜLEMEZ"
Spora teşvik için bu tarz faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bizler için spor, eğitim kadar önemli bir dal. Eğitim sporsuz, spor eğitimsiz düşünülemez. Bizler, sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak gençleri spora yönlendirmeliyiz. İlçemizi ileriye taşımak istiyorsak bunu spora önem vererek başarabiliriz. Belediye olarak her yıl on bin gencimize farklı branşlarda eğitim veriyoruz. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü olarak İstanbul'un en çok aktif lisanslı sporcusuna sahibiz. Sporcularımız bizler için çok kıymetli" diye konuştu.
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