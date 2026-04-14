Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü 1. Lig\'de

14.04.2026 14:34  Güncelleme: 14:35
Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Navek Erkekler Ligi'ni 2. sırada tamamlayarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Başkan Dursun, sporcuları tebrik etti.

Sultangazi Belediyesi, genç yetenekleri geleceğin yıldızlarına dönüştürme hedefini sürdürüyor. Avrupa Spor Şehri Sultangazi, ünvanına yakışır şekilde sporda aldığı başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, 2025-2026 sezonunu başarıyla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen takımlar üst lige yükselmek için kıyasıya mücadele etti. Muğla Spor Kulübü, ligi birinci sırada tamamlarken, Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı ikinci olarak bir üst lige çıkmayı başardı.

1. Lig'de mücadele edecek olan Sultangazi BSK Masa Tenisi Takımı, yeni sezonda da yükselen başarı grafiğini daha ileriye taşımak için ter dökecek.

Başkan Dursun'dan sporculara tebrik

Spor alanında güçlü bir çalışma yürüttüklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi biliyorsunuz ki 2026 Avrupa Spor Şehri. Ünvanımızın hakkını veriyor, başarılarımızı katlayarak yolumuza durmadan devam ediyoruz. Sezon boyunca başarılı bir performans ortaya koyan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Avrupa Spor Şehri'ne yakışır başarı

Taekwondodan masa tenisine sporun her branşındaki yükselen grafiklerinin altını çizen Dursun, "Sultangazi'nin sporda gerçekten 7 yılda kat ettiği yol inanılmaz. Gençlerimizi spora teşvik ederken onlara alanlar açmak, onları yetenekleri doğrultusunda doğru yönlendirmek bizim görevimizdi. Şimdi emeklerimizin karşılığını aldığımızı görmek bizler için gerçekten gurur verici. Sporun her branşında güçlü bir şekilde var olduğumuzu sporcularımızın aldığı başarılarla herkese gösteriyoruz. Bu gurur hepimizin, tüm Sultangazi'nin" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:40:07. #7.13#
