Sultangazi Belediyesi Spor Akademileri'nden coşkulu mezuniyet

Sultangazi Belediyesi'nin milli şampiyonları yetiştirdiği Spor Akademileri, coşku dolu kapanış töreniyle 2021-2022 sezonuna veda etti. Törende yüzmeden okçuluğa, güreşten karateye, 16 branşta eğitim alan gençler akademide geliştirdikleri hünerlerini sergiledi. Kapanış töreninin sonunda gençlere, sertifikaları ve madalyaları verildi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "İlk defa Sultangazi Spor Akademileri, lisanslı sporcularıyla İstanbul'un en büyüğü olmuş oldu. Bu bizim için büyük bir gurur" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nin Spor Akademileri ile milli şampiyonluklara hazırlanan gençler başarı dolu bir sezonu geri bıraktı. Törende hünerlerini sergileyen gençler, vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuğba Dursun ile katıldığı törene, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜÇLÜ BİR AKADEMİNİN SONUNA GELDİK

Yaklaşık olarak 10 bin sporcuya 6 ay boyunca eğitimler verildiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Güçlü bir akademinin sonuna gelmiş oluyoruz. Sultangazi'de spor, pazartesi günü yaz spor okullarıyla tekrar hayat bulacak. 16 branşta çok kaliteli hocalarımızla ve spora gönül vermiş Sultangazilerle inşallah yaz spor okulları da güçlü bir şekilde devam edecek. Yaklaşık 3 yıl içerisinde Sultangazi'nin sporla gelişen sosyal ve kültürel faaliyetleriyle büyüyen bir şehir olması için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"SULTANGAZİ SPOR, LİSANSLI SPORCULARIYLA İSTANBUL'UN EN BÜYÜĞÜ OLDU"

İstanbul'da 3 büyükler dahil olmak üzere lisanslı sporcu konusunda Sultangazi Belediyesi'nin bir numaralı kulüp olarak tarihe geçtiğini ifade eden Dursun, şunları söyledi:

"İlk defa Sultangazi Spor Akademileri, lisanslı sporcularıyla İstanbul'un en büyüğü olmuş oldu. Bu bizim için büyük bir gurur. Bu törende, başarılarımızı ortaya koyan bundan sonrada ortaya çıkarılacak başarılar için bir mihenk taşı olan, bir fişek olarak gösterebileceğimiz çok önemli bir günü yaşıyoruz. İnşallah Sultangazi' de sporla birlikte çok daha güzel günleri göreceğiz. Biz sporun güçlü olması için, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın sporla iç içe bir hayat sürmeleri için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin sporla çok daha mutlu ve huzurlu bir Sultangazi de yaşamaları için gayretimizden ibaret. Bundan sonra da bu gayretimiz devam edecek. Sultangazi, çok güçlü sporcularla olimpiyat şampiyonları çıkaracak. Avrupa ve Balkan şampiyonumuz var. Türkiye şampiyonlarımız oldukça çok. Bundan sonra ki hedefimiz olimpiyatlar, bunu başaracak güçteyiz ve başaracağız."

"İNŞALLAH MİLLİ SPORCU OLURUM"

Okçuluk branşında eğitim alan Yasemin Erdoğan ise okçulukta 9 yaş ve üzeri herkesin eğitim alabileceğini belirterek, "Çok zevkli. Belediyemiz bu imkanları sağladığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na (BESYO) hazırlanıyorum inşallah hocalarımızın izinden antrenör ileride de ileride milli sporcu olurum" ifadelerini kullandı.

AVRUPA 2'NCİSİ, BALKAN ŞAMPİYONU

Kyokushin Karate branşında aktif olarak sporcu olduğunu belirten Muhammed Emin Dalar da Avrupa 2'ncisi, Balkan şampiyonuyum. Yaklaşık olarak 4-5 aydır Sultangazi'de aktif olarak spor yapıyorum. Daha öncesinde Kyokushin branşı Sultangazi' de yoktu. Eskiden bayağı küçük bir salonda antrenman yapıyorduk. Şimdi belediyemizin imkanlarıyla buradan büyük bir salonda antrenman yapıyoruz. Antrenmanlarımız verimli geçiyor. Üniversitede BESYO okuyup antrenörlükten bu işi devam ettirmek istiyorum" dedi.