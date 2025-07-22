Sultangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları ile Gençlere Spor Eğitimi Sunuyor

Sultangazi Belediyesi, yaz tatilinde de gençlerin sporla iç içe olması için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz Spor Okulları'nda tekvandodan yüzmeye, geleneksel sporlardan voleybola 20 ayrı branşta eğitim veriliyor. 11 ayrı hizmet tesisinde gerçekleşen derslerde çocuklar bol bol antrenman yapıyor.

İlçeyi sportif faaliyetlerle anılır hale getirmek için hummalı bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, çocukların tatillerini verimli geçirmeleri için bu yıl da Yaz Spor Okulları'nı hizmete açtı. 7-18 yaş aralığındaki gençlere 20 ayrı branşta eğitim veren Yaz Spor Okulları, çocuklara sporu sevdirirken yetenekleri doğrultusunda kendilerini keşfetmelerine de imkan sunuyor. Yaz Spor Okullarında, 11 ayrı hizmet tesisinde 20 branşta eğitim veriliyor. Gençler; basketbol, okçuluk, tenis, masa tenisi, bocce, güreş, geleneksel güreşler, voleybol, badminton, tekvando, karate, kyokushin Karate, wushu kung fu, e-spor, yüzme, okçuluk, Satranç, halter, geleneksel okçuluk dallarını seçerek bol bol antrenman yapıyor.

Sporla iç içe bir nesil

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Spor da bizler için en az eğitim kadar önemli. Sağlıklı ve başarılı nesiller istiyorsak onları spora teşvik etmemiz gerekiyor. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyor, çocuklarımızın sporla iç içe olacağı faaliyetlerin sayısını her geçen gün daha da artırıyoruz. Spor Kulübümüzde geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Spora yaz tatilinde de ara vermiyor, Yaz Spor Okullarıyla çocuklarımızın tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Her şey gençlerimiz için" diye konuştu. - İSTANBUL