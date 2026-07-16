Sultangazi\'ye yeni gençlik ve spor merkezi açıldı

Sultangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Bakan Bak, "Dijital bağımlılık, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi tehditlerle mücadelede en güçlü aracımız spor, sanat ve kültürel faaliyetlerdir" dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından, Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi vatandaşların hizmetine açıldı. Açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kumar ve uyuşturucu gibi tehditlerle mücadelede en güçlü aracımız spor, sanat ve kültürel faaliyetlerdir"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılış töreninde yaptığı konuşmada gençlerin sporla buluşmasının büyük önem taşıdığını belirterek, tesislerin yalnızca spor yapılacak alanlar değil, aynı zamanda gençleri geleceğe hazırlayan yaşam merkezleri olduğunu söyledi. Merkezde otopark, kütüphane, çalışma salonları, yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonunun bulunduğunu ifade eden Bakan Bak, "Bu tür tesisler gençlerimize yakışan yatırımlardır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden biri gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Dijital bağımlılık, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi tehditlerle mücadelede en güçlü aracımız spor, sanat ve kültürel faaliyetlerdir. Gençlerimizi bu alanlarla buluşturdukça onları sağlıklı ve güçlü bir geleceğe hazırlamış olacağız" dedi.

"Çocuklarınızı bu tesislere getirin"

Ailelere de çağrıda bulunan Bakan Bak, çocukların spor tesislerine yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Annelerimize, babalarımıza ve büyüklerimize sesleniyorum. Çocuklarınızı bu tesislere getirin. Antrenmanlara, spor faaliyetlerine ve sosyal etkinliklere katılmalarını sağlayın. Buradan yüzmede, basketbolda, voleybolda, karate ve birçok branşta geleceğin şampiyonları yetişecek. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda bin 500 kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlerimiz için çok sayıda aktivite alanı, kültürel mekanlar ve kadınlara özel spor alanlarının yer aldığı büyük bir yaşam merkezini ilçemize kazandıracağız. Temelini kısa süre içerisinde atmayı ve yine kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"6 buçuk milyon çocuğumuzu farklı spor branşlarına yönlendirdik"

Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelindeki projelerine de değinen Bakan Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında bugüne kadar 12 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik. Türkiye'nin dört bir yanında yarı olimpik yüzme havuzları inşa ettik. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz yetenek taraması çalışmaları kapsamında 6 buçuk milyon çocuğumuzu farklı spor branşlarına yönlendirdik. Amacımız hem daha sağlıklı nesiller yetiştirmek hem de geleceğin milli sporcularını keşfetmek" dedi. Konuşmasının sonunda yeni tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Bakan Bak, spor yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti.

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli ortamlarda spor yapabilmesi için yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçeye kazandırılan yeni spor tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, tesisin yaklaşık bir yıl dolmadan tamamlanarak hizmete açıldığını belirtti. Genç nüfusun yoğun olduğu ilçede spora yapılan yatırımların artarak süreceğini vurgulayan başkan, tesisin yapımına destek veren Gençlik ve Spor Bakanı'na teşekkür etti. Başkan, temel atma töreninin 25 Temmuz'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "O gün Sultangazi'nin en büyük ve en güçlü spor tesisini inşa edeceğimizi söylemiştik. Bakanımızın güçlü destekleriyle bu sözümüzü yerine getirdik. Tesis aslında yılın başında tamamlanmıştı. Tefrişat çalışmalarının ardından bugün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık altı ay gibi kısa bir sürede tamamlanan bu yatırım ilçemize hayırlı olsun" dedi. Sultangazi'nin genç bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Dursun, 530 bin nüfuslu ilçede yaklaşık 300 bin kişinin 30 yaşın altında olduğunu belirterek, "Gençler bizim geleceğimiz. Onların spor, kültür ve sanat faaliyetleriyle iç içe olmalarını sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak en önemli görevlerimizden biridir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli ortamlarda spor yapabilmesi için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'de ilçe belediyesi düzeyinde bu unvanı alan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz"

Sporun sadece profesyonel başarı için değil, gençlerin sosyal gelişimi açısından da büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan, ilçede spor altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Konuşmasında Sultangazi'nin uluslararası başarısına da değinen Başkan, "Ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda ilçemiz Avrupa Spor Şehri unvanını almaya hak kazandı. Türkiye'de ilçe belediyesi düzeyinde bu unvanı alan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL