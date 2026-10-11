Sultanlar Ligi 2. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, Aras Kargo'yu 3-0 yendi

Sultanlar Ligi 2. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, Aras Kargo'yu 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, kendi sahasında Aras Kargo'yu 3-0 yendi. Eczacıbaşı setleri 25-14, 25-16 ve 25-17 alırken karşılaşma 78 dakika sürdü.
Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Elif Şahin, Dudova, Ezel Balık, Ishikawa, Yaprak Erkek)
Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Gamboa, Bengisu Aygün (Dilek Kınık Ekşi, Kalandadze, İrem Çor, Defne Başyolcu, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç)
Setler: 25-14, 25-16, 25-17
Süre: 78 dakika (26, 25, 27)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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