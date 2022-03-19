Sultanlar Ligi ekibi Mert Grup Sigorta'nın play-off hayali - Son Dakika
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Sultanlar Ligi ekibi Mert Grup Sigorta'nın play-off hayali

19.03.2022 11:10
Sultanlar Ligi ekibi Mert Grup Sigorta'nın play-off hayali

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Mert Grup Sigorta'nın başantrenörü Cengiz Akarçeşme, play-of'lara kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Mert Grup Sigorta'nın başantrenörü Cengiz Akarçeşme, play-of'lara kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Akarçeşme, AA muhabirine ligdeki hedefleriyle ilgili değerlendirme yaptı.

Ligde son üç maçları kaldığını hatırlatan Akarçeşme, takımı, Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor'un galibiyet sayılarının aynı olduğunu söyledi. Bu üç takımının ligde kalan maçlarının farklı zorluk derecesine sahip olduğunu belirten Akarçeşme, bu üç takım arasında en zor fikstürün kendilerine ait olduğunu ifade etti.

Akarçeşme, son maça kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Takım olarak buna hazırız. Mücadele edeceğiz. Zor olduğunu biliyoruz ama başarmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz play-off'lara kalmak. Buna oyuncularımız da inanıyor. Oyuncularımın da gücünün farkında. Bazı sakatlıklar ve kovidin etkilediği dönemler oldu. Önümüzdeki süreçte inşallah böyle şeyleri yaşamayız."

Hedeflerinin play-off ile sınırlı kalmadığını anlatan Akarçeşme, "Play-off'a kalırsak bir sonraki hedefimiz Avrupa kupası oynayabilecek bir derece elde etmek." dedi.

"Şu anda geçmişe değil daha çok geleceğe odaklanmaya çalışıyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde liglerinin oynanmasının büyük bir başarı olduğuna işaret eden Akarçeşme, "Takım da bence bu şartlara rağmen son maça kadar play-off şansını sürdürüyor. Geçmişe değil daha çok geleceğe odaklanmaya çalışıyoruz. Oyuncular, teknik kadro ve yönetim olarak bu sürece odaklandık. Bu süreci olumlu şekilde değiştirmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Akarçeşme, taraftara çağrıda bulunarak, "Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Onlar gelince çok keyif alıyorum. Bazen salonda yer bulunmayan maçlar oluyor. Ankara seyircisi her zaman voleybolun destekçisidir. Tüm maçlarımıza onları bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Play Off, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi ekibi Mert Grup Sigorta'nın play-off hayali - Son Dakika


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