Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi 8. hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı 3-1 ile geçti. TVF Burhan Felek Vestel'de 109 dakika süren maçın setleri 25-20, 17-25, 25-17 ve 25-18 sonuçlandı.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tolgahan Dinçer, Mehmet Gül
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul, Bongaerts (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Carutasu, Yuanyuan, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı (Simay Kurt, Yasmine Abderrahim, Burcu Yönder, Artyshuk, Evans)
Setler: 25-20, 17-25, 25-17, 25-18
Süre: 109 dakika (25, 26, 29, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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