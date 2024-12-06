Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u Ağırlıyor

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SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Bahçelievler Belediyespor'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Oynadıkları 11 maçta 5'er galibiyet alan iki takımdan Aydın temsilcisi 9, İstanbul ekibi ise 8'inci sırada yer alıyor. Ligde geçen hafta iç sahada Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Aras Kargo ise deplasmanda 18.30'da Keçiören Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.