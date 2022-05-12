Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı - Son Dakika

- Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı
İSTANBUL - Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından en iyileri de açıkladı. Final serisinin en değerli oyuncu Vakıfbank'tan Zehra Güneş seçildi.
Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-siyahlılar seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından sezonun en iyileri de açıklandı.
Sultanlar Ligi'nde final serisinin enleri şöyle:
Özel ödül
Melissa Vargas (Fenerbahçe)
En iyi libero
Gizem örge (Fenerbahçe)
En iyi pasör
Cansu Özbay (Vakıfbank)
En iyi orta oyuncu
Eda erdem (Fenerbahçe)
En iyi smaçör
Gabi (Vakıfbank)
En iyi pasör çaprazı
Isabelle Haak (Vakıfbank)
Final serisinin en değerli oyuncusu
Zehra Güneş (Vakıfbank)
Kaynak: İHA
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