Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı - Son Dakika
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Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı

12.05.2022 21:35

- Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından en iyileri de açıkladı.

- Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı

İSTANBUL - Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından en iyileri de açıkladı. Final serisinin en değerli oyuncu Vakıfbank'tan Zehra Güneş seçildi.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-siyahlılar seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından sezonun en iyileri de açıklandı.

Sultanlar Ligi'nde final serisinin enleri şöyle:

Özel ödül

Melissa Vargas (Fenerbahçe)

En iyi libero

Gizem örge (Fenerbahçe)

En iyi pasör

Cansu Özbay (Vakıfbank)

En iyi orta oyuncu

Eda erdem (Fenerbahçe)

En iyi smaçör

Gabi (Vakıfbank)

En iyi pasör çaprazı

Isabelle Haak (Vakıfbank)

Final serisinin en değerli oyuncusu

Zehra Güneş (Vakıfbank)

Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı
Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı
Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı
Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı - Son Dakika


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