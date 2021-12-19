Sumudica'dan kaybedilen Rize maçı sonrası olay sözler

Çaykur Rizespor'a mağlup olan Yeni Malatayaspor'da teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından gündeme oturan açıklamalarda bulundu.

"YEDEK KULÜBEM 20 YAŞ ALTINDA GENÇ VE TECRÜBESİZ"

Yeni Malatyaspor için krizin başladığını belirten Sumudica, "Çok büyük bir şans bulamadık. Sadece direkten dönen bir topumuz var Tetteh ile. Rize'nin de birkaç şansı oldu ama temiz pozisyonlar değildi. Yedek kulübesinden beş oyuncu geldi ve rakip bu oyuncularla skoru buldu. Ben 85. dakikada değişiklik yapmak zorunda kaldım. Yedek kulübem 20 yaş altında genç ve tecrübesiz. Çok zor bu şartlarda. Tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Bu saatten sonra Malatya için büyük bir kriz başladı." ifadelerini kullandı.