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Sumudica: Gaziantep FK galibiyeti kaçıran taraf oldu - Son Dakika
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Sumudica: Gaziantep FK galibiyeti kaçıran taraf oldu

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi. Sumudica, takımının daha iyi oynadığını ve istatistiklere göre üstün olduğunu belirtti. Ancak basın toplantısında bazı basın mensupları Sumudica'ya tepki göstererek toplantıyı terk etti.

Sumudica: Gaziantep FK galibiyeti kaçıran taraf oldu
21.01.2024 - 16:45,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2- 2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün sahada bir tane takım vardı. O da benim takımım Gaziantep'ti. Sivas'tan daha iyiydik. Bugün aslında biz iki puanı kaybeden takımız. Daha iyi oynadık, istatistiklere baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Topla daha çok oynayan, oyunu kontrol eden takım sahada bizdik. Bu bizim ruhumuz, takımın ruhu bu, takımın mantalitesi bu, böyle devam edecek ve bu takım ligde kalacak." ifadelerini kullandı.

Bu arada Sumudica'nın, basın toplantısına geldiği esnada bazı basın mensupları maç sonrası yaptığı hareketlerden dolayı Rumen teknik adama tepki göstererek toplantıyı terk etti. Bir basın mensubu ise Sumudica'ya karşılaşma sırasında ve sonrasında yaptıklarının doğru olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Kaynak: AA
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