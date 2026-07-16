Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı iki oyuncuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı iki oyuncuyla sözleşme yeniledi

Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı iki oyuncuyla sözleşme yeniledi
16.07.2026 17:05  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, şampiyon kadrosunun kaptanı Gökhan Çatal ve Kaan Karaçil ile sözleşme yeniledi.

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, şampiyon kadrosunun kaptanı Gökhan Çatal ve Kaan Karaçil ile sözleşme yeniledi.

Yeni sezonda Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele edecek Sungurlu Belediyespor, kadro yapılanmasına devam ediyor. Önceki sezon takım kaptanı olarak Sungurlu Belediyespor'un tarihi şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan tecrübeli pasör Gökhan Çatal yeni sezonda da kırmızı-siyahlı formayı giymeye devam edeceği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzun kaptanı Gökhan Çatal ile yola devam ediyoruz. Birlikte elde ettiğimiz tarihi başarıyı Efeler Ligi'nde de sürdürmek için aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Sungurlu Belediyespor, şampiyon kadronun önemli isimlerinden Kaan Karaçil'le de yeniden anlaşma sağladı. Doğup büyüdüğü Sungurlu'nun formasını taşıyan başarılı voleybolcu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şampiyon kadronun korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Kaan Karaçil'in Efeler Ligi mücadelesinde de takımın önemli parçalarından biri olacağı vurgulandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı iki oyuncuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:11:56. #7.12#
SON DAKİKA: Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı iki oyuncuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.