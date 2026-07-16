Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı iki oyuncuyla sözleşme yeniledi

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, şampiyon kadrosunun kaptanı Gökhan Çatal ve Kaan Karaçil ile sözleşme yeniledi.

Yeni sezonda Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele edecek Sungurlu Belediyespor, kadro yapılanmasına devam ediyor. Önceki sezon takım kaptanı olarak Sungurlu Belediyespor'un tarihi şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan tecrübeli pasör Gökhan Çatal yeni sezonda da kırmızı-siyahlı formayı giymeye devam edeceği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzun kaptanı Gökhan Çatal ile yola devam ediyoruz. Birlikte elde ettiğimiz tarihi başarıyı Efeler Ligi'nde de sürdürmek için aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Sungurlu Belediyespor, şampiyon kadronun önemli isimlerinden Kaan Karaçil'le de yeniden anlaşma sağladı. Doğup büyüdüğü Sungurlu'nun formasını taşıyan başarılı voleybolcu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şampiyon kadronun korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Kaan Karaçil'in Efeler Ligi mücadelesinde de takımın önemli parçalarından biri olacağı vurgulandı. - ÇORUM