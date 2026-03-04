Sungurlu\'nun efeleri devler ligine koşuyor

Voleybol 1. Ligi'nde yer alan Sungurlu Belediyespor, ligin bitimine bir hafta kala play-off finaline yükselmeyi garantileyerek Efeler Ligi yolunda enemli bir adım attı.

Sungurlu Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ligin bitimine bir hafta kala önemli bir başarıya imza atarak play-off finaline yükselmeyi garantiledi. Efeler, şimdi gözünü üst lige, Efeler Ligi hedefine çevirdi. Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performans ve mücadeleci oyun anlayışıyla dikkat çeken Sungurlu temsilcisi, aldığı kritik galibiyetlerle adını finallere yazdırmayı başardı. Sahada disiplinli ve kontrollü bir oyun sergileyen ekip, taraftarının güçlü desteğini de arkasına alarak rakiplerine üstünlük kurdu.

Ligin tamamlanmasına bir hafta kala play-off final biletini cebine koyan Sungurlu Belediyespor'da hedef artık şampiyonluk ve Efeler Ligi'ne yükselme. İlçede büyük heyecan oluşturan bu başarı, sporseverler tarafından da takdirle karşılandı. Finaldeki rakibini bekleyen Efeler, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Sungurlu ekibi, sezonu kupayla taçlandırarak tarih yazmak istiyor. - ÇORUM