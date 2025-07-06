Süper Enduro Kocaeli\'de Yarıştı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2025 yarış takviminde yer alan şampiyonanın ikinci etabı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteğiyle Motocross Park Kartepe Pisti'nde gerçekleştirildi.

Enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran, enduro GP ve enduro kadınlar olmak üzere 7 klasmanda 35 sporcunun mücadele ettiği etapta, sıralama şu şekilde oluştu:

Enduro Prestij (EP): 1. Mustafa Resul Kurtuluş (Kartepe), 2. Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK), 3. Sinan Memnun (Sarıyer)

Enduro Usta (EU): 1. Kenan Kazan (İZMOK), 2. Kemal Deveci (TTMK), 3. Mehmet Çetin (TTMK)

Enduro Hobi (EH): 1. Celil Adıberi (Kartepe), 2. İsmail Erdem Kurutaş (Kartepe), 3. Erdem Kocaman (ENDIST)

Enduro Gençler (EG): 1. Ebubekir Arat (Kartepe), 2. Mehmet Taha Tomak (İZMOK), 3. Bera Gün (TTMK)

Enduro Kadınlar (EK): 1. Svetlana Smirnova (ALDOSK)

Enduro Veteran (EV): 1. Salih Serim (Kartepe), 2. Mehmet Okuyan (ENDIST), 3. Hüseyin Neziroğlu (Kartepe)

Enduro GP: 1.Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK) 2. Murat Can Köse (TTMK), 3. Kemal Deveci (TTMK)