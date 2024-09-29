Süper Enduro Şampiyonası Fethiye\'de Tamamlandı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.
Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Sezonun son yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Süper Enduro GP: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Kenan Kazan
Enduro Prestij: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Emre Coşar
Enduro Usta: 1. Muratcan Köse, 2. Azad Demirkal, 3. Emirhan Kurt
Enduro Genç: 1. Mustafa Resul Kurtuluş, 2. Kenan Kazan, 3. Kadirhan Kocabaş
Enduro Hobi: 1. Kemal Deveci, 2. Sinan Turan, 3. Erkan Yüksek
Enduro Veteran: 1. Recep Bahadır Çaktı, 2. Fırat Şahin, 3. Mehmet Okuyan
Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.
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