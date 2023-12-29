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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım müsabakaya çıkmama kararı aldı. Suudi yetkililerle krize neden olan Atatürk tişörtünün görüntüsü ortaya çıktı.

29.12.2023 - 21:41,  Güncelleme: 21:46
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Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım müsabakaya çıkmama kararı aldı. Suudi yetkililerle krize neden olan Atatürk tişörtü ise ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Süper Kupa finali maçında Atatürk krizi çıktı. İki takım futbolcularının Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım müsabakaya çıkmayacağını duyurdu.

Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı

Suudi yetkililerle krize neden olan ve Fenerbahçeli futbolcuların ısınırken giyeceği Atatürk tişörtünün ise görüntüsü ortaya çıktı. Beyaz zemin üzerinde Türk bayrağı ve Fenerbahçe logosu olan tişörtün orta kısmında ise Atatürk portresinin yer aldığı görüldü.

Suudi Arabistan\'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (7)
  • Abuzer Yavuz: Bu fener nereye gitse bi poğluk çıkartır Yanıtla 44 302
  • Celalettin Çatal: Doğru karar verdi niz herkezin yüreğine sağlık Yanıtla 109 14
  • Gerginyo : Bir de bunlar için yas ilan ettik sokak hayvanları için yas ilan etsek daha anlamlı olurdu Yanıtla 102 15
  • İbrahim Kereci: Galatasaraylıyim ama iki takımımızla gurur duyuyorum alinlarindan öpüyorum Yanıtla 103 10
  • Ahmet Demir: ne işiniz var Arabistanda.Bizim ligimiz bile onlardan iyi.Bakmayın para ile futbolcu topladıklarına.Bu kadar emeğe oraya giden taraftarlara yazık günah bunun hesabını vermek için TFF başkanı istifa etmeli Yanıtla 75 9
  • Murat Eri : Noldu zorunamı gitti Fenerbahçe ve Atatürk 51 16
  • Can Yıldırım : Fetocuların zoruna gidiyor tabi. Hayırdır mevzu Ataturk olunca da mı zorunuza gitti 20 6

Suudi Arabistan, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Riyad, Spor, Dünya, Son Dakika

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