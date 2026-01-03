Süper Kupa maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

BÜYÜK HEYECAN 5 OCAK'TA BAŞLIYOR

5 Ocak Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, 6 Ocak Salı günü oynanacak Fenerbahçe- Samsunspor karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek. Her iki mücadele de saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından izleyeciyle buluşacak.