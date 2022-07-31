Abdullah Avcı'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Abdullah Avcı'ya doğum günü sürprizi

31.07.2022 13:24
Abdullah Avcı'ya doğum günü sürprizi

Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'ya, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında doğum günü sürprizi yapıldı.

Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'ya, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında doğum günü sürprizi yapıldı.Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Süper Kupa mücadelesini bordo mavililer 4-0'lık skorla kazandı. Büyük sevincin yaşandığı galibiyet sonrasında Trabzonspor yönetimi, 59 yaşına giren teknik direktör Abdullah Avcı'ya sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

'EN BÜYÜK HEDİYELERDEN BİRİ ALDIĞIMIZ KUPA'

Soyunma odasında ailesiyle birlikte fotoğrafının yer aldığı doğum günü pastasıyla karşılaşan Avcı, teşekkür konuşması yaptı. Avcı, "Sizinle beraber olmak, bu şehirde olmak, bu enerjide olmak beni çok mutlu ediyor. çok güzel şeyler kazanıyoruz ve kazanmaya da devam edeceğiz. Yeni bir hikaye yazmak için daha fazlasını istememiz lazım. Bugün bunun başlangıcını yaptık. Hafta sonu Süper Lig'in başlangıcını yapacağız sora da Şampiyonlar Ligi'nin. Kısa vadedeki hedeflerimiz bunlar. Bunlara ulaşacağımızı biliyoruz. Benim için en büyük hediyelerden biri bugün aldığımız kupa. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından pastanın mumlarını üfleyen Avcı, ilk dilimi kaptan Uğurcan ve başkan Ahmet Ağaoğlu'na ikram etti.

YORUMLAR
500
Trabzon yerel basınında 'Süper Kupa' sevinci Trabzon yerel basınında 'Süper Kupa' sevinci Rıza Çalımbay: Transferlerde geç kaldık Rıza Çalımbay: Transferlerde geç kaldık
Kaynak: DHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:25:07. #1.12#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement