Süper Lig 10. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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Süper Lig 10. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisi Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.

23.10.2024 13:16
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim Pazartesi günü yapılacak Galatasaray- Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligin 10. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor- Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa- Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe- Trabzonspor: Cihan Aydın

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig 10. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika

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