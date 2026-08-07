Süper Lig 2. ve 3. Hafta Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig 2. ve 3. Hafta Maç Programı Açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 2. ve 3. haftanın maç programı belli oldu; Beşiktaş'ın durumu da önemli.

Trendyol Süper Lig'de 2. ve 3. haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda 2. haftaki Corendon Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinin günü, 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.

Ligde 2. ve 3. hafta maçlarının programı şöyle:

2. Hafta

21 Ağustos Cuma:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

23 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

3. Hafta

28 Ağustos Cuma:

21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

30 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

31 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)

21.30 Beşiktaş-Çorum FK (Tüpraş)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 2. ve 3. Hafta Maç Programı Açıklandı - Son Dakika

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