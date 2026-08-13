Süper Lig 2026-27 Sezonu Başlıyor
Süper Lig'in ilk haftası Galatasaray - Çorum FK maçıyla yarın başlayacak, hakemler açıklandı.
SÜPER Lig'de 2026-27 sezonun ilk haftası yarın oynanacak Galatasaray - Çorum FK maçıyla başlayacak. Ligin ilk haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN
21.30 Galatasaray - Çorum FK: Batuhan Kolak
15 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
16 AĞUSTOS PAZAR
19.00 İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
17 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Samsunspor - Göztepe: Kadir Sağlam
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