Spor

Süper Lig 22. Hafta Hakemleri Açıklandı

12.02.2026 14:30
Süper Lig'in 22. haftasında maçları yönetecek hakemler belirlendi. Trabzonspor-F.Bahçe maçı Halil Umut Meler'in.

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler açıklandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de 22'nci haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Galatasaray - Eyüpspor: Çağdaş Altay

20.00 Antalyaspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

14 Şubat Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Ali Yılmaz

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

15 Şubat Pazar

14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK: Fatih Tokail

17.00 Göztepe - Kayserispor: Alper Akarsu

20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

16 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

Kaynak: DHA

