Süper Lig 37. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 37. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
24 Mayıs Cumartesi
16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak
25 Mayıs Pazar
19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün
19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
26 Mayıs Pazartesi
20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan - İSTANBUL
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