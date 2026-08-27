Süper Lig 4. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig 4. Hafta Programı Açıklandı

Süper Lig 4. Hafta Programı Açıklandı
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TFF, Süper Lig 4. hafta programını duyurdu; Galatasaray ve Fenerbahçe maç tarihleri belirsiz.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakalarının programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 4. hafta karşılaşmalarına ilişkin programın belli olduğu belirtilerek, UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak olması nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin müsabaka tarihlerinin henüz ilan edilmediği bildirildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabaka takviminin duyurulmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarının, müsabaka günlerine göre birinin 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diğerinin ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak şekilde programlanacağı ifade edildi.

Süper Lig'de 4. hafta programı şöyle:

5 Eylül Cumartesi

17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor

6 Eylül Pazar

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler

17.00 Çorum FK - Eyüpspor

20.00 Kocaelispor - Samsunspor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 4. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika

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