Süper Lig 5. Hafta Sonuçları

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları Antalyaspor - Adana Demirspor müsabakası ile sona erdi. Fenerbahçe 5 maçta topladığı 13 puanla zirvede yer alırken, 4 karşılaşmada 12 puan toplayan Galatasaray ise ikinci durumda.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı. Fenerbahçe maç fazlası ile 13 puanla zirvede yer alırken 1 maç eksiği olan Galatasaray 12 puanla ikinci sırada 10 puana sahip Başakşehir 3. sırada ve Beşiktaş ise 4. sırada yer aldı.

5. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Net Global Sivasspor 3-2 Gaziantep Futbol Kulübü

Samsunspor 0-1 Tümosan Konyaspor

Galatasaray 5-0 Çaykur Rizespor

Sipay Bodrum FK 0-1 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü

Bellona Kayserispor 2-2 İKAS Eyüpspor

Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

Corendon Alanyaspor 0-0 Atakaş Hatayspor

Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor