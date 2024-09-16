Süper Lig 5. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig 5. Hafta Sonuçları

Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ikinci sırada. 5. haftada dikkat çeken sonuçlar açıklandı.

16.09.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları Antalyaspor - Adana Demirspor müsabakası ile sona erdi. Fenerbahçe 5 maçta topladığı 13 puanla zirvede yer alırken, 4 karşılaşmada 12 puan toplayan Galatasaray ise ikinci durumda.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı. Fenerbahçe maç fazlası ile 13 puanla zirvede yer alırken 1 maç eksiği olan Galatasaray 12 puanla ikinci sırada 10 puana sahip Başakşehir 3. sırada ve Beşiktaş ise 4. sırada yer aldı.

5. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Net Global Sivasspor 3-2 Gaziantep Futbol Kulübü

Samsunspor 0-1 Tümosan Konyaspor

Galatasaray 5-0 Çaykur Rizespor

Sipay Bodrum FK 0-1 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü

Bellona Kayserispor 2-2 İKAS Eyüpspor

Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

Corendon Alanyaspor 0-0 Atakaş Hatayspor

Antalyaspor 2-1 Adana Demirspor

Kaynak: ANKA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 5. Hafta Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:48 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:45:14. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig 5. Hafta Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement