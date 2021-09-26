Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında A. Hatayspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

42. dakikada Valencia ceza sahası içinde topla buluştu, kaleciyi de çalımladıktan vuruşunu yaptı ancak Fatih Kuruçuk topu çizgiden çıkardı.

49. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan'ın pasında savunma son anda araya girdi.

57. dakikada orta alanda kaptığı topla hızlı ilerleyen Berisha'nın ara pasında topla buluşan Valencia kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Munir başarılı oldu.

58. dakikada Traore ceza sahasından sert ve düzgün vurdu, kaleci Altay son anda topu kornere çeldi.

70. dakikada Kamil Ahmet'in ceza sahasına içine ortasında arka direkte bomboş kalan Dylan Louis düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

75. dakikada Rossi hızlı bir şekilde sağdan ceza sahasına girdi, çaprazdan vuruşunda top korner direğinin dibinden taca çıktı.

78. dakikada sağdan Kamil Ahmet'in ortasına iki kişi arasından iyi yükselen Mame Diouf'un kara vuruşu üstten auta çıktı.

82. dakikada Osayi Samuel'in sağdan ortasına arka direkte Serdar Dursun vuruşunu yaptı, direk dibinde kaleci Munir kurtarmayı başardı.

90. dakikada Osayi'nin sağdan ortasına arka direkte bomboş pozisyonda olan Serdar Dursun'un vuruşunda top direkten döndü.

Stat: Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mustafa Savranlar xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Akekugbe xx (Bülent Cevahir dk. 89 ?), Burak xx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xxx, Mehdi Boudjemaa xxx (Emre Çolak dk. 63 xx), Lobjanidze xxx (Kamara dk. 71 xx), Traore xxx (Muhammed Mert dk. 89 ?), El Kaabi xx (Dylan Louis dk. 63 xx), Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Sadık Baş, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Novak xxx, Szalai xxx, Kim Min Jae xxx, Ferdi Kadıoğlu xx, Gustavo xxx, Mert Hakan xx (Miguel Crespo dk. 61 xx), Muhammed xx (Mesut Özil dk. 82 xx), Berisha xx (Serdar Dursun dk. 76 xx), Rossi xx (Dimitrios Pelkas dk. 82 xx), Valencia xx (Osayi Samuel dk. 61 xx)

Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Arda Aksoy, Burak Kapacak, Fatih Şanlıtürk

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Rossi (dk. 17), Novak (dk. 29) (Fenerbahçe), Dylan Louis (dk. 70) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Mert Hakan, Novak (Fenerbahçe), Mame Diouf, Kamara (Hatayspor) - HATAY