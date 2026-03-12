Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan - Son Dakika
Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK\'den 90+4\'te hayati bir 3 puan
12.03.2026 18:33
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Çorum FK, Boluspor'u 90+4'te attığı golle 2-1 yendi ve puanını 56'ya çıkararak ilk 3 iddiasını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Çorum FK, 2-1'lik skorla kazandı.

90+4'TE HAYATİ BİR 3 PUAN

Çorum FK, 25. dakikada Serdar Gürler ile 1-0 öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. Ev sahibi ekip Boluspor, 73. dakikada penaltıdan Doğan Can Davas ile skora eşitlik getirdi. Maçta son sözü konuk ekip söyledi. Çorum FK, 90+4. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun golüyle mücadeleyi kazandı. Boluspor, 81. dakikada Mario Balbudia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

SON 5 MAÇTA 5 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte son 5 maçını kazanan Çorum FK, 56 puana yükselerek ilk 3 iddiasını sürdürdü. Boluspor ise 41 puanda kaldı. Çorum FK, gelecek hafta sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Boluspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek.

18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:50
İran’daki sivil katliamından bir kanıt daha
İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha
18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
18:01
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
