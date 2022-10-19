Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor - Son Dakika
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Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor

19.10.2022 22:37

Süper Lig'de 11. hafta oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasına Zorbay Küçük atandı. Eski hakem Fırat Aydınus bu atama sonrası "Büyük risk!" paylaşımı yaparken, bir diğer eski hakem Deniz Çoban bu ifadeleri alıntılayarak "Zorbay Küçük?" paylaşımı yaptı. İkilinin arka arkaya gelen paylaşımlarının ardından sarı-lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor" yorumlarında bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Liderlik yolundaki kritik maça Zorbay Küçük atanırken, bu atama eski hakemlerin dikkatini fazlasıyla çekti.

"ZORAY KÜÇÜK?"

11. hafta hakemlerinin belli olmasından sonra eski hakem Fırat Aydınus sosyal medya hesabından "Büyük risk!" paylaşımında bulundu. Bir diğer eski hakem Deniz Çoban ise yazılanları alıntılayarak, "Zorbay Küçük?" paylaşımı yaptı.

İki ünlü eski Süper Lig hakeminin Fenerbahçe maçı paylaşımları ortalığı karıştırdı

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON YAPILIYOR"

İki eski hakemin kendi aralarındaki bu paylaşımları Fenerbahçe taraftarını da harekete geçirdi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, "Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

İki ünlü eski Süper Lig hakeminin Fenerbahçe maçı paylaşımları ortalığı karıştırdı
İki ünlü eski Süper Lig hakeminin Fenerbahçe maçı paylaşımları ortalığı karıştırdı
İki ünlü eski Süper Lig hakeminin Fenerbahçe maçı paylaşımları ortalığı karıştırdı
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Fırat Aydınus, Deniz Çoban, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor - Son Dakika
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