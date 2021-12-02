Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;YARIN: 20: 00 Kasımpaşa - Beşiktaş (METE KALKAVAN)4 ARALIK CUMARTESİ13: 30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU) 16: 00 Trabzonspor - Adana Demirspor (FIRAT AYDINUS)19: 00 Galatasaray - Altay (CÜNEYT ÇAKIR)5 ARALIK PAZAR: 13: 30 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (HALİL UMUT MELER) 16: 00 GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük (ARDA KARDEŞLER)16: 00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (ERKAN ÖZDAMAR)19: 00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (ZORBAY KÜÇÜK)6 ARALIK PAZARTESİ: 20: 00 Göztepe - Gaziantep FK (ÜMİT ÖZTÜRK)
20: 00 İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (ALPER ULUSOY)
Kaynak: DHA
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