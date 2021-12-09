Süper Lig'de 16'ncı haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;YARIN20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan11 ARALIK CUMARTESİ13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük12 ARALIK PAZAR13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol19.00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan13 ARALIK PAZARTESİ18.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Kaynak: DHA
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