Süper Lig'de 20. Hafta Hatayspor - Galatasaray Maçıyla Başlıyor

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Süper Lig'in 20'nci haftası bugün oynanacak Hatayspor Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de bu hafta itibariyle yabancı VAR'ın görev yapacağını açıklamıştı. Süper Lig'de Hatayspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği 20'nci haftanın açılış karşılaşmasında VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Jan Boterberg olacak. Kerem Ersoy ise AVAR'da olarak görev yapacak.

Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak.