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Süper Lig'de 20. hafta sürprizlerle tamamlandı - Son Dakika

Süper Lig'de 20. hafta sürprizlerle tamamlandı

11.01.2022 14:31
Süper Lig'de 20. hafta sürprizlerle tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken, 3 büyük takımın puan kayıpları sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken, 3 büyük takımın puan kayıpları sürüyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplam 8 puan kaybettiği haftada en fazla golü Göztepe (4) kaydetti. Küme düşme hattında yer alan takımların galibiyet hasretleri sürerken, puanların birbirine çok yakın olması da rekabeti artırdı.

Süper Lig'de lider Trabzonspor, 20. haftada sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek puanını 49'a çıkardı. Ligde ikinci sırada yer alan Konyaspor'un da evinde Sivasspor'a 1-0 kaybetmesi ile puan farkı 10'a yükselirken, bu sonuçla yeşil-beyazlıların 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. 34 puanla 3. sırada yer alan Başakşehir ise Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler, son 4 maçta 6 puan kaybı yaşayarak zirve yolunda yara aldı.

3 büyükler kayıp

Bu sezon yaşadığı puan kayıpları ile taraftarlarında hayal kırıklığı yaşatan 3 büyükler 20. haftayı puan kayıpları ile geçti. Fenerbahçe ve Galatasaray evinde kaybederken, Beşiktaş da Çaykur Rizespor deplasmanında 2 puan bıraktı.

Sarı-lacivertliler zirvenin 17 puan gerisinde kalırken, siyah-beyazlılar 20, sarı-kırmızılılar ise 22 puan farkla 12. sırada kendisine yer buldu.

25 gol atıldı

Süper Lig'de 20. hafta oynanan 20 karşılaşmada toplam 25 gol atılırken, en farklı maç İzmir'de oynandı. Göztepe, sahasında Antalyaspor'u 4-0 yendi. 5 karşılaşmada ev sahipleri sahadan gülerek ayrılırken, Gaziantep FK ve Kasımpaşa 3-1 kazandıkları haftada en golcü takımlar arasında yer aldı.

Alt sıralarda rekabet arttı

Ligde alt sıralarda yer alan takımlardan Göztepe ve Kasımpaşa haftayı 3 puanla kapatırken, iki takım da puanını 18'e yükseltti. Aynı puana sahip Altay'ın galibiyet hasreti 13 müsabakaya çıkarken, 15 puanlı Yeni Malatyaspor, 10 maçtır kazanamıyor. Sarı-siyahlılar, cuma günü evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

Zirvenin sahibi Pesic

20 hafta geride kalan Süper Lig'de Karagümrük'ün forveti Pesic, 11 golle gol krallığı yarışında lider konumda yer alıyor. Şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Cornelius'un da 10 golü bulunuyor. - İSTANBUL

Süper Lig'de 20. hafta sürprizlerle tamamlandı
Süper Lig'de 20. hafta sürprizlerle tamamlandı
Süper Lig'de 20. hafta sürprizlerle tamamlandı

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 20. hafta sürprizlerle tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 20. hafta sürprizlerle tamamlandı - Son Dakika
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