Resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi

06.03.2026 12:39
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 14-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

TFF, yeni sezon planlamasına dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yeni sezonun 14 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

SÜPER LİG 14-17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."

Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 7896t4is 7896t4is:
    Bi dur lig bitsin hele 1 0 Yanıtla
    12karaoglan 12karaoglan:
    he yav 0 0
SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi
