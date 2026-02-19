Süper Lig\'de 23. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 21 Şubat Cumartesi, 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Çaykur Rizespor - Kocaelispor müsabakasıyla başlayacak. Bu hafta Lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş da Göztepe'yi ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor

21 Şubat Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği

16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir

20.00 Konyaspor - Galatasaray

22 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Antalyaspor

16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

20.00 Beşiktaş - Göztepe

23 Şubat Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa - İSTANBUL