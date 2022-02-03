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Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

03.02.2022 09:32
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor- Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor- Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Göztepe- Altay (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

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Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


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