SÜPER Lig'in 37'nci haftası 24 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 3 maç ile başlayacak. 37'nci haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de açıklandı.
Ligde 37'nci haftanın maçları ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
24 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak
25 MAYIS PAZAR
19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün
19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
26 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 37. Hafta Maçları ve Hakemler Açıklandı - Son Dakika
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