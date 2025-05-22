Süper Lig'de 37. Hafta Maçları ve Hakemler Açıklandı

SÜPER Lig'in 37'nci haftası 24 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 3 maç ile başlayacak. 37'nci haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de açıklandı.

Ligde 37'nci haftanın maçları ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

24 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak

25 MAYIS PAZAR

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün

19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam

26 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan