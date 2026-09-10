Süper Lig'de 5. hafta Beşiktaş-Erzurumspor maçıyla yarın başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak Beşiktaş-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak. Lider Galatasaray evinde Kocaelispor'u konuk ederken, Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak Beşiktaş-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Bu hafta lider Galatasaray evinde Kocaelispor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak.
Süper Lig'de 5. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK
12 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor
17.00 Samsunspor - Çorum FK
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
13 Eylül Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir
20.00 Galatasaray - Kocaelispor
14 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
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