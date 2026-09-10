Süper Lig'de 5. hafta Beşiktaş-Erzurumspor maçıyla yarın başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de 5. hafta Beşiktaş-Erzurumspor maçıyla yarın başlıyor

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak Beşiktaş-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak. Lider Galatasaray evinde Kocaelispor'u konuk ederken, Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak Beşiktaş-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Bu hafta lider Galatasaray evinde Kocaelispor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak.

Süper Lig'de 5. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK

12 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

17.00 Samsunspor - Çorum FK

20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

20.00 Konyaspor - Trabzonspor

13 Eylül Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir

20.00 Galatasaray - Kocaelispor

14 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

Kaynak: İHA

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