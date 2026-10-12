Süper Lig'de 7. hafta 24 golle sona erdi; üç büyükler sahadan galibiyetle ayrıldı - Son Dakika
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Süper Lig'de 7. hafta 24 golle sona erdi; üç büyükler sahadan galibiyetle ayrıldı

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Süper Lig\'de 7. hafta 24 golle sona erdi; üç büyükler sahadan galibiyetle ayrıldı
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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta, Eyüpspor'un Göztepe'ye 0-4 yenildiği maçla sona erdi. Haftayı üç büyükler galibiyetle kapatırken Galatasaray 16 puanla lider kaldı; Beşiktaş 15, Fenerbahçe 13 puanda. Oynanan 9 maçta 24 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını üç büyükler galibiyetle kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Eyüpspor, konuk ettiği Göztepe'ye farklı mağlup oldu. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Fenerbahçe, Rize'de 3 puanı 3 golle alırken, Beşiktaş da Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılar 16 puanla liderlik koltuğunda otururken, siyah-beyazlılar puanını 15'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Ankara'da Gençlerbirliği ile berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler 14 puanla haftayı 3. kapatırken, Fenerbahçe ve Trabzonspor da 13'er puanla sıralandı.

Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada toplam 24 gol kaydedildi.

Süper Lig'de 7. hafta maçları ve sonuçları:

Galatasaray: 3 - Kasımpaşa: 1

Gençlerbirliği: 2 - Amed SF: 2

Alanyaspor: 0 - Erzurumspor FK: 0

Samsunspor: 0 - Trabzonspor: 3

Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 3

Konyaspor: 0 - Başakşehir: 0

Gaziantep FK: 0 - Çorum FK: 3

Beşiktaş: 2 - Kocaelispor: 1

Eyüpspor: 0 - Göztepe: 4

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGalatasarayFenerbahçeBeşiktaşEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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