Süper Lig'de Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 15. dakikada 1-0 öne geçti - Son Dakika
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Süper Lig'de Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 15. dakikada 1-0 öne geçti

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Süper Lig\'de Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 15. dakikada 1-0 öne geçti
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Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Karşılaşmanın 15. dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Mücadele devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiBaşakşehirFutbolSporSon Dakika

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