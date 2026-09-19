Süper Lig\'de Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 15. dakikada 1-0 öne geçti

Süper Lig'de Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 15. dakikada 1-0 öne geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Karşılaşmanın 15. dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Mücadele devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Kaynak: İHA
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