Süper Lig'de Beşiktaş-Kocaelispor maçının VAR'ı Juan Martinez Munuera oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de Beşiktaş-Kocaelispor maçının VAR'ı Juan Martinez Munuera oldu

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Süper Lig\'de Beşiktaş-Kocaelispor maçının VAR\'ı Juan Martinez Munuera oldu
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Süper Lig'in 7. haftasında bugün Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak maçta VAR görevini Juan Martinez Munuera üstlenecek. Munuera'ya AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek, mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Kocaelispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Juan Martinez Munuera oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak. Beşiktaş, saat 19.00'da Kocaelispor'u konuk edecek. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Juan Martinez Munuera oldu. Munuera'ya AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.

Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Konyaspor - Başakşehir: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Kadir Sağlam

Kaynak: İHA
Hüseyin AylakKocaelisporBeşiktaşSporSon Dakika

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