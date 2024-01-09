Süper Lig\'de birçok takım PFDK\'ya sevk edildi

Galatasaray ile Trabzonspor 'çirkin ve kötü tezahürat', Fenerbahçe ise 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedenleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin sitesinden, PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kasımpaşa Kulübü'nün 05.01.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hatayspor Kulübü antrenörü Volkan Demirel'in 06.01.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun 06.01.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 06.01.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü'nün 07.01.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sivasspor Kulübü'nün 07.01.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 07.01.2024 tarihinde oynanan İstanbulspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 07.01.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL