Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemlerine geçileceğini duyurdu.

16.01.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ikinci yarısı bu hafta başlayacak. Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yabancı VAR hakemi uygulamasına başlanacağını açıkladı.

BU HAFTA BAŞLIYOR

MHK'dan yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir." denildi.

ATAMA SİSTEMİ DE DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini daha önce açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 20. haftadan itibaren Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakem atamalarının otomatik olarak gerçekleştirileceği aktarıldı.

İşte MHK'nın açıklaması;

TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
Süper Lig\'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Gökhan Dağ:
    Fenerbahçe'nin işi yaş Bakalım şimdi nasıl ağlamaya başlayacaklar 70 10 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Ali Koç her takımın maçında olmazsa çekiliriz demişti. Her maçta olmazsa çekilecekler mi sizce? Sürekli kaçıyorlar çekiliyorlar durduramıyoruz :D:D:DD 59 4 Yanıtla
  • ferhat:
    Nihat Kahveci bu düzene isyan eden satılmamış DOBRA adamlardan. Şikespora karşı; Antep'in verilemyen 3 penaltısı, Konya'nın verilmeyen penaltısı ve kırmızı, Eyüp ve Göztepe'nin iptal edilen tertemiz golleri, TS 1-0 öne geçecekken gol iptali, Kayseri GS Sivas maçlarında uydurma penaltılar vs vs bunları hep anlattı adam helal olsun. feNerasyon istifa ! 41 6 Yanıtla
  • Kamil Varol:
    Insallah daha iyi yönetilir 30 2 Yanıtla
  • yasin Özbek:
    o.evlatlarının dedikleri yapılıyor zaten Bu yılda KAYBEDECEK olsan sizlersiniz 18 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞİMDİ ŞİKEDEN BAHCE DÜŞÜNSÜN DEMI SERKAN KONYA DAKI GIBI TEKME, TOKAT, AVUT, KORNER YOK ARTIK, GEÇEN SENE GIBI KOCANIZ 102 CAKACAK SIZE 15 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    İş İşten Geçince Ne ye Yarar 1 14 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    her macda olmayacak ama 6 7 Yanıtla
  • Salim Şimşek:
    ne yaparsanız yapın fetösaray ile baş edemezsiniz bunlar artık her yere monte olmuşlar bir el bunlarla mücadeleyi engelliyor. 0 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    fetöcüler onlara daha rahat ulaşır. 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.