Süper Lig\'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak

Spor

İmamoğlu ile Bakan Işıkhan \'SGK borçları\' için bir araya geldi

Galatasaray\'dan Gardi\'ye tam yetki! bir dünya yıldızı daha getiriyor

"Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı"

Hemşeri hemşeriyi gurbette soydu! Ülke polisi her yerde onları arıyor

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ikinci yarısı bu hafta başlayacak. Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yabancı VAR hakemi uygulamasına başlanacağını açıkladı.

BU HAFTA BAŞLIYOR

MHK'dan yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir." denildi.

ATAMA SİSTEMİ DE DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini daha önce açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 20. haftadan itibaren Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile hakem ve yardımcı hakem atamalarının otomatik olarak gerçekleştirileceği aktarıldı.

İşte MHK'nın açıklaması;