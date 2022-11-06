Adana Demirspor'da şok eden gelişme! Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Adana Demirspor'da şok eden gelişme! Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı

06.11.2022 16:29

Süper Lig'de yeni sezonda üst sıralarda yer alan Adana Demirspor'un, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcü Artem Dzyuba ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Ayrılığa dair resmi açıklama henüz gelmezken, tecrübeli golcünün temsilcileri konuya ilişkin sessizliğini korudu.

Adana Demirspor'un sezon başında renklerine bağladığı Artem Dzyuba'nın sözleşmesini sona erdirdiği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; Sezon başında Zenit'ten ayrılan Artem Dzyuba'yı kadrosuna katan Adana Demirspor'un, Rus oyuncu ile yolları ayırdığı iddia edildi. Henüz resmi açıklama yapılmazken, Dzyuba'nın temsilcilerinden Leonid Goldman ise konuya dair sessizliğini korudu.

1 GOL ATTI

Rus golcü Artem Dzyuba, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol kaydetti.

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