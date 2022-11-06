Adana Demirspor'da şok eden gelişme! Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı

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Adana Demirspor'un sezon başında renklerine bağladığı Artem Dzyuba'nın sözleşmesini sona erdirdiği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; Sezon başında Zenit'ten ayrılan Artem Dzyuba'yı kadrosuna katan Adana Demirspor'un, Rus oyuncu ile yolları ayırdığı iddia edildi. Henüz resmi açıklama yapılmazken, Dzyuba'nın temsilcilerinden Leonid Goldman ise konuya dair sessizliğini korudu.

1 GOL ATTI

Rus golcü Artem Dzyuba, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol kaydetti.