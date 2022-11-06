Adana Demirspor'un sezon başında renklerine bağladığı Artem Dzyuba'nın sözleşmesini sona erdirdiği öne sürüldü.
Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; Sezon başında Zenit'ten ayrılan Artem Dzyuba'yı kadrosuna katan Adana Demirspor'un, Rus oyuncu ile yolları ayırdığı iddia edildi. Henüz resmi açıklama yapılmazken, Dzyuba'nın temsilcilerinden Leonid Goldman ise konuya dair sessizliğini korudu.
Rus golcü Artem Dzyuba, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor'da şok eden gelişme! Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı - Son Dakika