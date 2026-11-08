Süper Lig\'de bugün 4 maç var, Beşiktaş maçında VAR\'da Davut Dakul Çelik olacak

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 karşılaşma bugün oynanacak. Beşiktaş, saat 21.00'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak. AVAR'da ise Candaş Elbil bulunacak. Fenerbahçe ise saat 16.00'da Çorum FK'ya konuk olacak. Maçın orta hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Müsabakada VAR görevini Fabio Melo üstlenecek. AVAR olarak ise Mehmet Emin Tuğral görev alacak.

Bugün yapılacak diğer karşılaşmalarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor: Ferhan Kestanlıoğlu

18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Pol Van Boekel