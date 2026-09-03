Süper Lig'de derbinin hakemi Halil Umut Meler

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de 4'üncü haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 İstanbul Başakşehir – Galatasaray: Kadir Sağlam

5 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Erzurumspor FK – Tümosan Konyaspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe – Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 EYLÜL PAZAR

17.00 Kasımpaşa – Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

17.00 Arca Çorum FK – Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Kocaelispor – Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Trabzonspor – Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

7 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Göztepe – Gaziantep FK: Ümit Öztürk