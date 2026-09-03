Süper Lig'de derbinin hakemi Halil Umut Meler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'de derbinin hakemi Halil Umut Meler

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide Halil Umut Meler yönetecek, haftanın diğer müsabakalarında da farklı hakemler görev yapacak.

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de 4'üncü haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 İstanbul Başakşehir – Galatasaray: Kadir Sağlam

5 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Erzurumspor FK – Tümosan Konyaspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe – Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 EYLÜL PAZAR

17.00 Kasımpaşa – Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

17.00 Arca Çorum FK – Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Kocaelispor – Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Trabzonspor – Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

7 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Göztepe – Gaziantep FK: Ümit Öztürk

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de derbinin hakemi Halil Umut Meler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
17:51
Dorgeles Nene’nin ev haline beğeni yağdı
Dorgeles Nene'nin ev haline beğeni yağdı
17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:33
Silivri’deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 18:12:30. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de derbinin hakemi Halil Umut Meler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement