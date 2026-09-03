Süper Lig'de derbinin hakemi Halil Umut Meler
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide Halil Umut Meler yönetecek, haftanın diğer müsabakalarında da farklı hakemler görev yapacak.
SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig'de 4'üncü haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 İstanbul Başakşehir – Galatasaray: Kadir Sağlam
5 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Erzurumspor FK – Tümosan Konyaspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe – Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 EYLÜL PAZAR
17.00 Kasımpaşa – Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır
17.00 Arca Çorum FK – Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
20.00 Kocaelispor – Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Trabzonspor – Gençlerbirliği: Çağdaş Altay
7 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Göztepe – Gaziantep FK: Ümit Öztürk
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