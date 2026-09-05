Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine Samsunspor maçından kazanan 11'iyle çıktı - Son Dakika
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Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine Samsunspor maçından kazanan 11'iyle çıktı

Süper Lig\'de Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine Samsunspor maçından kazanan 11\'iyle çıktı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, geçen haftaki Samsunspor zaferinin 11'ini bozmazken, sakatlığı süren Marco Asensio kadroda yer almadı. Sarı-lacivertliler, kapalı gişe oynanan derbide taraftarının desteğiyle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçı 11'ini bozmadı ve Beşiktaş derbisine kazanan 11'le çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, ligde geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor 11'inden değişikliğe gitmedi.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Mert Günok, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Dorgeles Nene ise yedek bekledi.

Tek eksik Asensio

Sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun tedavisi sürüyor. İspanyol futbolcu, derbinin kadrosunda yer almadı.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi. Maçın biletleri kısa sürede tükenirken, sarı-lacivertliler derbiye dolu tribünler önünde çıktı. Taraftarlar ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı. Seremoni öncesi statta ışık gösterisi yapılırken, taraftarlar da coşku yaşadı. İlk düdükle birlikte de takımlarına desteği artırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine Samsunspor maçından kazanan 11'iyle çıktı - Son Dakika

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